Киевский политик требует возврата Донбасса вооруженным путем

Аргументы Недели → Армия 13+

28 января 2021, 12:45 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Украинский политик и дипломат Роман Безсмертный в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что вопрос возвращения неподконтрольных Киеву территорий нужно решать только военным путем, другого способа нет. Об этом сообщает новостное агентство «АННА-Ньюс».

Безсмертный считает, что шанс для реинтеграции неподконтрольных территорий упущен. «На сегодняшний день тезис реинтеграции является пережитком, не может быть применен в силу того, что мы преодолели пятилетний рубеж, когда сформированы вещи, которые не дают возможности применять то, что именовалось, в том числе, реинтеграцией. Поменялись механизмы внутри Украины. Закон о реинтеграции – это маневр, он мертворожденный и придуман лишь для внутренней игры, а не для получения результата», – сказал Безсмертный.

«Если мы говорим о гуманитарных вещах, для меня однозначно, что, кроме инструмента отселения оттуда людей, их обеспечения жильем, – другого варианта нет. Механизмом реинтеграции решить вопросы невозможно, поэтому людей, которые молятся на Украину, нужно просто отселить оттуда, их надо спасать», – считает он.

«Надо понимать, что кардинально изменилась российская военная доктрина. Военные части, которые там сформированы, которые увеличиваются, интегрируются в агрессивную систему генштаба российской армии, все больше и больше приобретают признаки способности атаковать и осуществлять агрессию. Таким образом, местное население будет задействовано в диверсионно-разведывательных группах, и как только мы будем вести себя мягко, разрешать делать все эти маневры, мы будем себя подставлять», – продолжил украинский политик.

По его мнению, «продолжение этого телячьего поведения приведет к обострению ситуации, увеличению агрессии со стороны России, втянется население, которое будет перемолото в военной машине». За витиеватостью его рассуждений просматривается стремление к полномасштабной войне, но, пака это всего лишь слова. В настоящий момент не смотря на тревожные сообщения с линии фронта, Украина не готова к наступлению на Донбасс. ВСУ нуждается в обновлении вооружений и в пополнении боеприпасами. Возможно, что попытка активизировать военные действия будет предпринята против ожидания – весной, несмотря на распутицу. Украинское командование может сделать ставку на турецкие беспилотные летательные аппараты, которые будут применяться в качестве ударных средств, а для продвижения вперед живой силы применять вертолеты, которым распутица не помеха, но для этого необходимо будет надежно подавить ПВО ополчения Донбасса. Такая тактика возможно и сработала бы, не будь у Донбасса поддержки со стороны России.