Пандемия мешает НАТО вести подготовку войск для боевых действий против России в Арктике

Аргументы Недели → Армия 13+

27 января 2021, 18:09 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

После того, как правительство Норвегии отменило на этой неделе международные военные учения, Корпус морской пехоты США определяет, что делать с 1000 морских пехотинцев, прибывших туда в начале этого месяца для подготовки к военным действиям в арктических условиях. Об этом пишет интернет-издание Military.com.

Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен отменил учения во вторник, сославшись на всплеск случаев заболевания коронавирусом в стране. «Мы должны быть на шаг впереди, чтобы попытаться избежать распространения мутировавшего и более заразного варианта вируса», - сказал Бакке-Дженсен. «Мы взвесили аргументы и приняли решение отменить запланированные совместные учения в Трумсе», - добавил он.

Около 3400 военнослужащих из Норвегии, США, Великобритании, Нидерландов и Германии должны были участвовать в маневрах в условиях арктической зимы под названием «Rein I & Joint Viking». Практически все участники маневров, за исключением примерно 500 военных, уже прибыли в Трумс. Представитель Командования сил морской пехоты США в Европе и Африке майор Адриан Рэнкин-Галлоуэй также подтвердил, что теперь учения будут прекращены в соответствии с ограничениями, связанными с пандемией COVID-19. «Мы тесно сотрудничаем с нашими норвежскими военными коллегами, чтобы определить следующие шаги с нашими морскими пехотинцами, которые в настоящее время дислоцируются в Норвегии», - сказал Рэнкин-Галлоуэй. Бакке-Йенсен подчеркнул, что со вторника прибытие новых союзных войск в Эндр-Трумс будет остановлено. Для тех сил, которые уже находятся на месте, будет «хорошо спланированный отъезд».



Около 1000 морских пехотинцев прибыли в Сетермоэн, Норвегия, в начале этого месяца. Тромс находится примерно в 170 км к северу от Сетермоена, недалеко от берега Баренцева моря, в котором доминирует Северный флот России. Проведение мероприятий боевой подготовки за Полярным кругом и вокруг него было приоритетом для сил НАТО в концепции противодействия России в регионе. Прошлогодние совместные учения НАТО Cold Response также были значительно сокращены из-за пандемии.



К настоящему времени более 61000 норвежцев заразились COVID-19, умерло более 500 человек. Во всем мире от вируса умерло более 2,1 миллиона человек. Медицинские эксперты также предупреждают о новом штамме вируса, который является более заразным и, возможно, более смертоносным.