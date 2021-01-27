Украина намерена перестраивать свои структуры развития ВС на американский манер

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27 января 2021, 16:36 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Заместитель премьер-министра, министр стратегических отраслей Украины Олег Уруский и Временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квиен в ходе онлайн-беседы обсудили вопросы военно-технического и промышленного сотрудничества между Украиной и США. Об этом сообщает новостной портал «Укринформ».

По информации Министерства стратегической промышленности Украины, Олег Уруский изложил свое видение возможных направлений двустороннего партнерства, которые, по его мнению, могут представлять взаимный интерес и будут способствовать углублению стратегических связей между странами. Он также обозначил ключевые приоритеты дальнейшей деятельности Министерства стратегических отраслей промышленности на 2021 год, в том числе создание Агентства оборонных технологий по примеру Агентства перспективных исследовательских проектов в области обороны США (DARPA).

В сою очередь Кристина Квиен поздравила Министерство стратегических отраслей с успехами, достигнутыми в ходе работы, и выразила поддержку реформе украинской оборонной промышленности. Американский дипломат отметила прозрачность реформ в оборонной промышленности, поскольку это будет положительно воспринято инвесторами и позволит США и Украине выйти на новый уровень сотрудничества.

Как сообщалось, Министерство стратегической промышленности Украины представило пять ключевых задач на 2021 год, в том числе создание агентства оборонных технологий по образцу DARPA, которое будет внедрять научно-технические разработки и новые технологии для создания современных образцов конкурентоспособного вооружения и военной техники.