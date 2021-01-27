Еще один позор Польской армии, хваленый карабин «Грот» оказался некондиционным

Аргументы Недели → Армия 13+

27 января 2021, 16:10 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В Польше разразился скандал, связанный с производством собственного карабина «Грот». Это стрелковое оружие еще недавно было предметом гордости всей страны, два военных министра дали ему высочайшую оценку. А теперь выяснилось, что карабин имеет массу дефектов и попросту опасен для тех, кто из него стреляет. Об этом пишет интернет-издание EADaily, ссылаясь на польскую прессу.

Еще недавно признанный чуть ли не лучшим в мире польский карабин «Грот» признан непригодным для эксплуатации, на осознание этого ушло несколько лет. Этот стрелковый «шедевр» нахваливали местные военные министры: в 2017 году - Антоний Мацеревич, а в 2020 году - Мариуш Блащак. А теперь этому чудо-карабину вынесла смертный приговор группа специалистов под руководством бывшего офицера спецподразделения GROM Павла Мошнера.

«Оказывается, помимо того, что карабин быстро ржавеет, перегревается, заклинивает, ложа ломается при ударе, некоторые дефекты мешают стрельбе, у него есть недостатки, угрожающие безопасности стреляющего. Короче говоря, это далеко не то качество, которое давал ему Мацеревич, оценивший его даже не на «шестёрку, а на восьмерку», — пишет портал strajk.eu в статье под заголовком «Ещё один позор польской армии».

В 2017 году польская армия приобрела партию карабинов «Грот» и на 500 млн злотых, в 2020 году — на 177 млн злотых. Контракт на их поставку был подписан в обход одного из важнейших институтов — Инспекции по вооружению. Хуже всего то, что на момент подписания контракта у «Гротов» не было квалификационных испытаний.

«Если тезисы доклада подтвердятся, это будет неслыханный скандал, за который по идее виновные должны понести тяжелые наказания. Но, зная польские реалии, шансы на это невелики», — резюмирует strajk.eu.

Подтверждают это мнение публикации других изданий. Бывший командир спецподразделения GROM генерал Роман Полько заявил в интервью Niezalezna.pl, что подобная критика дискредитирует польскую оборонную промышленность. «Несмотря на то, что я столкнулся с недостатками, например, американского оружия, которое я использовал в Соединенных Штатах, я не встречал ни одного американского солдата, который негативно отзывался бы об этом оружии в таких официальных СМИ», — заявил генерал.