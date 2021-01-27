Вертолеты Ми-35М и Ми-8АМТШ провели успешный поиск баз вероятного противника в предгорьях Кавказа

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27 января 2021, 15:02 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Экипажи ударных вертолетов Ми-35М и транспортно-боевых Ми-8АМТШ Южного военного округа (ЮВО), действуя в сложных метеоусловиях, вскрыли районы дислокации условного противника на учении в Ставропольском крае.

Пилоты Ми-8АМТШ в условиях низких температур и ограниченной видимости выполнили облет предполагаемых районов дислокации «противника» на предельно малой высоте (около 30 м). В ходе воздушной разведки экипажи вертолетов обнаружили замаскированные огневые позиции и передали координаты на командный пункт.

Летчики ударных Ми-35М отработали прикрытие авиаразведгрупп от средств противовоздушной обороны условного противника. В рамках выполнения учебно-боевых задач экипажи отработали маневрирование с использованием рельефа местности на предельно малых, малых и средних высотах от 30 до 3000 м в сложных метеорологических условиях.

В ходе учения экипажи выполнили более 30 учебно-боевых вылетов, в которых было задействовано 20 вертолетов Ми-35, Ми-8 и Ми-28, более 200 военнослужащих из числа летного, инженерно-технического состава, группы управления и обеспечения полетов.