Разведка горно-стрелкового соединения ЦВО уничтожила группу условного противника

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27 января 2021, 14:58 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Военнослужащие горного мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии ЦВО, дислоцированного в Республике Тыва, обнаружили и уничтожили лагерь подготовки и караван с оружием условного противника в горном массиве. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

При проведении разведывательно-поисковых действий в горных районах с использованием специального оборудования: комплекса разведки «Фара», «Соболятник», КРУС «Стрелец», а также беспилотного летательного аппарата «Элерон» разведчики обнаружили лагерь подготовки боевиков и выдвигающийся к нему караван вьючных животных. Определив маршрут прохождения бандгруппы, военнослужащие произвели минирование горной тропы и устроили засаду, а координаты лагеря передали на командный пункт артиллерии для нанесения артиллерийского удара. Дождавшись выдвижение каравана с оружием, используя эффект неожиданности, окружили и уничтожили условных террористов. При проведении учения особое внимание уделялось совершенствованию военнослужащими навыков ведения разведки в дневное и ночное время суток с использованием специального оборудования, горного снаряжения и установке минно-взрывных заграждений.

В учении было задействовано около 500 военнослужащих мотострелкового соединения и около 20 единиц техники. 41 общевойсковая армия ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.