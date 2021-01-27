Украина разыскивает российские самолеты, совершающие рейсы в Крым, через Интерпол

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27 января 2021, 14:53 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Украинское подразделение прокуратуры, ответственное за не принадлежащий Незалежной Крым, обратилась в украинское бюро Интерпола с просьбой о розыске российских самолетов, совершающих полеты на полуостров. Об этом сообщает новостное агентство «Интерфакс Украина».

В соцсети «Фейсбук» появилось сообщение: «По ходатайству прокуратуры АР Крым и города Севастополя наложены аресты еще на 81 самолет, который нарушил правила международных полетов над оккупированным полуостровом. Вместе с тем прокуратура автономии обратилась в укрбюро Интерпола для внесения 109 ранее арестованных самолетов-нарушителей в базу международного розыска. С целью выполнения арестов в иностранные государства также направлены запросы о международной правовой помощи».

По информации украинской прокуратуры, «установлено около 500 и наложен арест на 190 самолетов российских авиакомпаний, которые незаконно осуществляют регулярные пассажирские авиаперевозки на оккупированный полуостров, нарушая международные правила полетов и законодательство Украины».

В Киеве напоминают, что с марта 2014 года Украина закрыла воздушное пространство над Крымом. Также официально прекращено функционирование всех аэропортов полуострова.