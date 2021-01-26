Генерал-полковник Фомин провел переговоры с секретарем МИД Кипра

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26 января 2021, 21:40 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин 26 января провел переговоры с Постоянным секретарем Министерства иностранных дел Республики Кипр Корнелиосом Корнелиу. Об этом сообщает ДИМК МО РФ.

Стороны обсудили актуальные вопросы, представляющие взаимный интерес, а также взаимодействие при проведении гуманитарных операций. Состоялся обмен мнениями по текущим проблемам региональной безопасности. Встреча прошла в обстановке дружбы и доверия и подтвердила обоюдный настрой на дальнейшее развитие российско-кипрского сотрудничества.

Поскольку нет подробной информации о ходе встречи, попробуем сделать выводы о ней самостоятельно. Скорее всего обсуждалась обеспокоенность Кипра, которая связанна с активностью Турции в поисках месторождений углеводородов на дне моря, в пределах территориальных вод островной республики. Некоторые эксперты отмечают, что Минобороны РФ лучше справляется с делами, касающимися дипломатии, чем МИД.