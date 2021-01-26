Минобороны показало кадры массового десантирования из Ил-76 с боевыми машинами БМД-4М
26 января 2021, 18:48[ «Аргументы Недели» ]
Минобороны России разместило кадры массового десантирования подразделений ивановского соединения ВДВ с боевыми машинами БМД-4М в Костромской области. В ходе проведения тренировки было совершено более 650 прыжков с парашютом.
На видео можно посмотреть все этапы десантирования: от погрузки БМД-4М и до ее приземления. За боевыми машинами самолет покидали подразделения ВДВ. Во время высадки самолеты Ил-76МД летели со скоростью 360 километров в час, бойцы десантировались с интервалом всего 0,7 секунды.
БМД-4М – одна из основных боевых машин ВДВ России. Ее вес 14 тонн, она вооружена 100-миллиметровой пушкой-пусковой установкой, стреляющей осколочно-фугасными снарядами и управляемыми противотанковыми ракетами, 30-миллиметровым автоматическим орудием и пулеметом.
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