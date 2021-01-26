Байден собирается предъявить Путину претензии по телефону за Навального и кибератаки

Аргументы Недели → Армия 13+

26 января 2021, 16:20 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Президент Байден был вовлечен в интригу с Россией, поскольку он стремится ужесточить позицию своей администрации по отношению к Путину, сохраняя при этом место для дипломатии в эпоху после Трампа. Об этом пишет новостное агентство «Ассошиэйтед Пресс» (АП).

По мнению АП, отношения наверняка будут отличаться от тех, что были у Путина с Трампом, который был «влюблен» в российского лидера, хотя его администрация проводила жесткую антироссийскую линию. Мэтью Ли сообщает, что Байден собирается позвонить Путину и сделать ему выговор за разгон сторонников Навального, а также предъявить обвинения в том, что службы безопасности Путина стояли за недавним массовым нарушением кибербезопасности, и обвинения в том, что Россия предложила талибам награду за убийство американских войск в Афганистане.

Не сложно предугадать в каком ключе будут в перспективе развиваться отношения между Москвой и Вашингтоном, если этот разговор состоится. Напоминаем, что ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял: «Россия не готова к хамству и пересечению «красных линий» в отношениях с США, гибкость не может проявляться до бесконечности. Но в Москве все же рассчитывают на диалог». Похоже, команда Байдена собирается дать старт новому витку противостояния США и России в духе «Холодной войны». При этом Вашингтон делает заявление о готовности продлить договор об ограничении СНВ.