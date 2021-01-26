Отряд ПДСС Каспийской флотилии уничтожил диверсионный катер условного противника

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26 января 2021, 13:21 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Со специальным отрядом по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС) Каспийской флотилии проведено тактико-специальное учение (ТСУ) по противодиверсионной обороне пунктов базирования кораблей флотилии в Дагестане. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

В ходе мероприятия личный состав отряда ПДСС отработал порядок действий по перехвату и блокированию быстроходного плавсредства условного противника, осуществляющего диверсионно-разведывательные действия в непосредственной близости от пункта базирования кораблей флотилии.

Получив сигнал, боевая группа отряда ПДСС выдвинулась на быстроходном патрульном катере проекта 03160 «Раптор» на перехват судна условного нарушителя. Прибыв в район обнаружения, боевые пловцы выполнили погружение под воду, используя новейшие комплекты водолазного снаряжения (СВС-1), которые позволяют выполнять специальные задачи на глубине в условиях низких температур. По замыслу учения «диверсанты» оказали сопротивление, в результате был произведён штурм и захват катера с применением оружия. Также в ходе учения военнослужащие отработали приемы подводного боя с использованием специальных подводных пистолетов СПП-1, автоматов АПС и холодного оружия.

Личный состав отряда ПДСС успешно выполнил поставленные задачи и предотвратил прорыв условных подводных диверсантов к месту стоянки кораблей и судов флотилии.

К учению привлекались более 50 военнослужащих, были задействованы водолазный катер, патрульные противодиверсионный катера типа «Грачонок» и «Раптор», быстроходные лодки, а также специальное оборудование для слежения за подводной обстановкой.