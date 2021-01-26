Киевом принят закон о допуске иностранных войск на территорию Украины в 2021 году

Аргументы Недели → Армия 13+

26 января 2021, 13:17 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Верховная Рада одобрила решение президента о допуске на территорию Украины подразделений вооруженных сил других государств в 2021 году для участия в многонациональных учениях. Об этом сообщает новостное агентство «Интерфакс Украина».

За соответствующий законопроект № 4499 в целом проголосовало 325 народных депутатов. Как сообщалось ранее, этот документ был зарегистрирован в Верховной Раде президентом Украины Владимиром Зеленским 16 декабря.

Согласно тексту законопроекта, в 2021 году на территории Украины запланировано проведение семи международных учений: украино-американских учений «Репид Трайдент – 2021», украино-британских учений «Козак Мейс – 2021», украино-американских учений «Си Бриз – 2021», украино-румынских учений «Реверайн – 2021», украино-британских учений «Вориер Вотчер – 2021, украино-польских учений «Три Меча – 2021 и украино-польских учений «Сильвер Сейбер – 2021».

Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением многонациональных учений на территории Украины в 2021 году, в сумме 38 млн 559,44 тыс. грн планируется осуществить в пределах ассигнований Министерства обороны Украины на 2021 год.