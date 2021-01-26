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В горах Сирии снежный покров достиг толщины в несколько метров

, 13:07 [ «Аргументы Недели» ]

В горах Сирии снежный покров достиг толщины в несколько метров
Фото: соцсети

Съемочная группа новостного агентства САНА поднялась на позиции Сирийской Арабской армии на горе Джабаль Аш-Шейх, где толщина снега достигла нескольких метров, а температура опускается до минус 10 градусов.

Данный участок фронта проходит западнее города Алеппо. Его, без приуменьшения, можно назвать экстремальным не только по меркам Сирии. Здесь бойцам Сирийской арабской армии приходится держать оборону в зимних условиях, при температурах сравнимых по значению с такими регионами России, как Белгородская и Воронежская области. В мирное время здесь вполне мог бы функционировать хороший горнолыжный курорт.

ША

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