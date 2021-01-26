Суворовцы отметили 320-летие образования Навигатской школы в Москве

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26 января 2021, 12:50 [ «Аргументы Недели», Анатолий Жильцов ]

Фото: соцсети

25 января 2021 года в столице прошло расширенное заседание совета Московского содружества суворовцев, нахимовцев, кадет. Среди основных вопросов - состояние кадетского образования в России и подготовка к празднованию 300-летия со дня рождения генералиссимуса Александра Суворова в России и за рубежом. Об этом сообщает пресс-служба общественной организации «Московские суворовцы».

Мероприятие приурочили к 320-й годовщине со дня основания кадетского образования в России. 25 января 1701 года по указу Петра I в Москве в Сухаревой башне создали Школу математических и навигацких наук. Фактически школа стала предтечей всей современной системы инженерно-технического образования и кадетского образования в России. Именно 25 января считается неофициальной памятной датой зарождения кадетского образования и именуется, как «День кадета».

В заседании приняли дистанционное участие представители кадетских и суворовских общественных организаций, а также ветераны-суворовцы из российских регионов и Украины.

Почётный председатель Открытого Содружества суворовцев, нахимовцев и кадет России Александр Владимиров в своём докладе акцентировал внимание на шести первоочередных стратегических направлениях развития кадетского движения России. «Это - формирование ветеранских объединений кадет в каждом учреждении кадетского образования, вхождение в государственные и региональные программы патриотического воспитания, создание Общероссийской ассоциации объединений кадетского движения России, закрепление позиций и положений Концепции кадетского образования в национальном праве и образовательной практике, работа по формированию обязательного военного компонента кадетского образования во всех учреждения кадетского образования разной подчинённости, а также создание органов управления кадетским образованием и кадетским движением России на государственном уровне», - уточнил Александр Владимиров.

По его словам, к сегодняшнему дню эти задачи остаются невыполненными. «Так как даже спасённая нами суворовская военная школа, несмотря на пристальное внимание к ней руководства Министерства обороны России, выродилась до уровня невоенной образовательной организации социально-либеральной направленности и защитников Отечества принципиально не готовит. Образовательные кадетские учреждения Росгвардии, МЧС, Следственного комитета и МВД вообще находятся вне поля зрения кадетского движения России. Не налажены связи с кадетскими учреждениями российского казачества», - отметил почётный председатель Открытого Содружества суворовцев, нахимовцев и кадет России.

Работа Совета по кадетскому образованию Минпросвещения России свёрнута в результате кадровых изменений министерства и разработанная Советом Концепция кадетского образования в России до сих пор не принята, и требует нового импульса нашей активности, говорит Александр Владимиров.

«Система кадетского образования в России фактически создана, но юридически не признана, и развивается хаотически и самодеятельным порядком, - подчеркнул он. - Государство ещё не видит в кадетах основу своей кадровой политики, кадрового потенциала и основу нового слоя профессиональных государственных служащих».

Завершая выступление, Александр Владимиров предложил разработать план работы по развитию кадетского образования и кадетского движения, и создать Фонд поддержки развития кадетского движения в России.

24 ноября 2030 года исполняется 300 лет со дня рождения непобедимого великого русского полководца генералиссимуса Александра Суворова. Его именем названы кадетские корпуса Российской Империи, суворовские военные училища Советского Союза и Российской Федерации, великое множество военных и государственных объектов, населённых пунктов, улиц и площадей, не только в России, но и по всему миру.

«Инициативная группа ветеранов-суворовцев во главе с выпускником Московского суворовского военного училища, Героем России Игорем Ивановым подготовила письмо на имя Президента РФ Владимира Путина. В обращении мы просим главу государства рассмотреть возможность празднования 300-летия со дня рождения генералиссимуса Александра Васильевича Суворова на федеральном уровне, а также образовать организационный комитет по подготовке к юбилею великого русского полководца и лично его возглавить», - рассказал в свою очередь председатель общественной организации «Московские суворовцы» Дмитрий Нестеров.

Кроме того, отметил он, разработан предварительный план мероприятий по подготовке и проведению празднования юбилея генералиссимуса Александра Суворова. «В частности, планом предусмотрены: военные парады, научные конференции, международные акции, создание фильмов, выпуск книг, тематические выставки, строительство Центрального музея генералиссимуса А.В. Суворова в Москве, сбор материалов и свидетельств всенародного почитания генералиссимуса Александра Васильевича Суворова. Приглашаем всех желающих принять самое непосредственное участие в работе над планом и в подготовительных мероприятиях», - заключил Дмитрий Нестеров.

После выступлений участники заседания презентовали «Антологию кадетского музыкального и литературного творчества». В антологию вошли собрания сочинений книг, литературные труды, стихи и песни. Все они написаны выпускниками суворовских военных училищ и нахимовских военно-морских училищ.