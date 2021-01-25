Артиллеристы общевойсковой армии ЗВО уничтожили штаб и технику условного противника

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25 января 2021, 11:04 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Артиллерийские расчёты 152-мм буксируемых гаубиц «Мста-Б» общевойсковой армии Западного военного округа уничтожили штаб и технику «противника» дивизионным залпом в Воронежской области. Об этом сообщает пресс-служба ЗВО.

Согласно замыслу тактического учения, артиллеристы организовали засаду и замаскировали орудия на большом расстоянии друг от друга в лесистой местности в 20 километрах от размещения условного противника. После этапа авиационной разведки с использованием БпЛА «Орлан-10» и подготовки расчетов был проведен дивизионный залп по маршруту контратакующих войск «противника». Выполнив несколько отвлекающих выстрелов в район базирования пунктов управления штаба «противника», артиллеристы огнем из 12 орудий накрыли огневым валом маршрут движения условного противника. Дивизион выполнил свыше 80 выстрелов за 1 минуту.

Всего к учениям было привлечено свыше 500 артиллеристов, специалистов войск связи и беспилотной авиации, мотострелковых и подразделений ПВО общевойсковой армии ЗВО, задействовано свыше 45 единиц вооружения, военной и специальной техники.