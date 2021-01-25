Байден разрешил Пентагону принимать в армию США трансгендеров

Аргументы Недели → Армия 13+

25 января 2021, 11:04 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Президент США Джо Байден собирается издать указ об отмене препятствий для трансгендеров вступать в Американскую армию. Таким образом он собирается снять запрет, введенный президентом Дональдом Трампом в течение первого года его пребывания у власти. Об этом сообщает издание India Today, ссылаясь на Associated Press.

Этот шаг получил поддержку недавно утвержденного министра обороны США , генерала армии в отставке Ллойда Остина, который говорил о необходимости отменить запрет для трансгендеров вступать в ВС США во время слушаний по утверждению его кандидатуры в Сенате на прошлой неделе.

«Я поддерживаю план президента по отмене запрета», - сказал Остин.

«Если вы в хорошей форме, обладаете квалификацией для служения и можете поддерживать стандарты, вам должно быть разрешено служить», - пояснил он.

Перед инаугурацией переходная группа Байдена распространила меморандум от Рона Клейна, ныне главы администрации Белого дома, в котором излагается план Байдена использовать свою первую полную неделю в качестве президента «для продвижения справедливости и поддержки цветных и других меньшинств».

Шаг по отмене запрета трансгендерам поступать в армию также является последним примером того, как Байден использовал исполнительную власть в первые дни своего пребывания на посту президента, чтобы разрушить наследие Трампа, отмечает американская пресса. Ранее Байден издал указ позволяющий трансгендерам (бывшим лицам мужского пола, после советующей операции и процедур) участвовать в женских соревнованиях.