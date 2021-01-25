В танковой армии ЗВО прошла командно-штабная тренировка

Аргументы Недели → Армия 13+

25 января 2021, 10:51 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

На территории 5 субъектов Российской Федерации прошла командно-штабная тренировка с руководящим составом гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа с применением современных комплексов «Редут-2УС», пунктов управления связи, командно-штабных машин, таких как Р-166 «Артек», П-260, радиорелейных станций Р-419Л1, Р-419-МП «Андромеда-Д», антенных модулей Р-431-АМ и радиостанций Р-149АКШ, портативных станций спутниковой связи «Белозер». Об этом сообщает пресс-служба ЗВО.

В ходе тренировки были задействованы стационарные узлы связи объединения, соединений и воинских частей, а также развернуты на полигонах полевые узлы связи. Офицерский состав решал вводные задачи по управлению войсками по средствам защищенной связи с использованием открытых, закрытых и спутниковых каналов связи между пунктами управления и абонентами.

Всего в ходе тренировки было решено более 50 вводных задач по проведению маневров основных сил, передислокации войск и проведения точечных атак по позициям противника. В тренировке было задействовано более 800 военнослужащих и свыше 300 единиц вооружения и военной техники танкового объединения ЗВО.