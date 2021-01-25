Америка укрепит ПВО Саудовской Аравии

Аргументы Недели → Армия 13+

25 января 2021, 10:39 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Соединённые Штаты поспособствуют укреплению обороны Саудовской Аравии, говорится в заявлении американского Госдепартамента, распространённом через день после того, как Эр-Рияд подвергся воздушной атаке, об этом сообщает новостной портал EADaily, ссылаясь на телеканал «Аль-Арабия».

«США решительно осуждают последнее нападение на Эр-Рияд. Мы собираем больше информации, но, похоже, это была попытка атаковать мирных жителей. Такие нападения противоречат международному праву и подрывают все усилия по обеспечению мира и стабильности», — заявил представитель Госдепа Нед Прайс.

«Работая над снижением напряжённости в регионе с помощью принципиальной дипломатии, в том числе путём прекращения войны в Йемене, мы также поможем нашему партнёру Саудовской Аравии защищаться от нападений на её территорию и удерживать тех, кто пытается подорвать стабильность в регионе», — добавили в американском внешнеполитическом ведомстве.

Израиль согласился позволить Соединённым Штатам разместить системы противоракетной обороны Iron Dome («Железный купол») на своих военных базах в Персидском заливе, Европе и других странах Азии, сообщила на прошлой неделе израильская газета Haaretz. Источники в сфере безопасности Израиля на условиях анонимности проинформировали издание о переброске в одну из арабских стран Персидского залива двух батарей тактической системы перехвата воздушных целей израильского производства, однако отказались уточнить, какая именно из монархий региона развернула на своей территории «Железный купол». Отмечалось, что оборонительные системы предназначены для защиты сил США и их союзников в Персидском заливе от атак Ирана и его партнеров в регионе.

По всей видимости, на этот раз, система «Железный купол» оказалась в Саудовской Аравии. Ранее появились сообщения о воздушном ударе с использованием беспилотников по столице этой крупнейшей арабской монархии, ответственность за который на себя взяла проиранская военизированная группировка «Бригады аль-Ваада аль-Хак» («Праведное обещание»), действующая в Ираке. В минувшую субботу, 23 января, от имени этой группировки было распространено заявление, где указывалось, что Эр-Рияд атакован в отместку за кровь мучеников терактов в Багдаде. Саудовские власти в свою очередь заявили, что 23 января уничтожили враждебную цель над столицей маликиата.