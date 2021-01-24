Более 40 боевых кораблей и судов обеспечения Каспийской флотилии (КФл) приступили к подготовке морского похода

Аргументы Недели → Армия 13+

24 января 2021, 19:07 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Личный состав ракетных кораблей «Татарстан» и «Дагестан», малых ракетных и артиллерийских кораблей «Град Свияжск», «Углич», «Великий Устюг», «Волгодонск», «Махачкала», «Астрахань», базовых и рейдовых тральщиков, артиллерийских катеров, рейдовых буксиров и гидрографических судов готовится к морскому походу, во время которого будут выполняться контрольные учебно-боевые задачи. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

В процессе подготовки с моряками проводятся различные корабельные учения по радиационной, химической и биологической защите, борьбе за живучесть, противовоздушной и противодиверсионной обороне кораблей. Также отрабатываются вопросы повседневной организации службы, обслуживанию вооружения и механизмов всех боевых частей.

Следующим этапом боевой подготовки будет слаживание экипажей при выходах в море, где морякам предстоит совершенствовать навыки выполнения морских элементов и плановых боевых упражнений как одиночным кораблем, так и в составе корабельной ударной группы. В течение учебного периода экипажам боевых кораблей КФл предстоит выполнить комплекс ракетных и артиллерийских стрельб по морским, береговым и воздушным целям.