У Ливийской национальной армии есть фронтовые бомбардировщики Су-24

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24 января 2021, 12:37 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Несколько часов назад ливийские СМИ опубликовали фотографию прохода над землёй двух фронтовых бомбардировщиков Су-24, которые, как утверждается, являются боевыми самолётами ВВС Ливийской национальной армии. Об этом сообщает новостной портал «Авиапро».

Сведения о появлении на вооружении ВВС ЛНА фронтовых бомбардировщиков Су-24М были обнародованы в 2020 году. Ранее предполагалось, что речь идет о самолетах ВКС России, но судя по маркировке, нанесенной на их фюзеляжах – они принадлежат ЛНА. Амия Халифы Хафтара могла получить данные машины от любого поставщика, но произведены они, точно - в России.

Возможно, что именно эти самолеты ранее успешно атаковали базу турецких военных и колонны бронетехники турецкой армии и сил ПНС Ливии.