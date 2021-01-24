ЧФ РФ перекрыл обширную акваторию и воздушное пространство Черного моря для доступа кораблей и самолетов

Аргументы Недели → Армия 13+

24 января 2021, 12:21 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Российские военные установили в водах Чёрного моря особые зоны, фактически, закрыв их для проходов любых кораблей. Речь идёт о площади в несколько тысяч квадратных километров, при этом, никаких официальных пояснений со стороны российского оборонного ведомства к текущему часу нет, сообщает новостной портал «Авиапро», ссылаясь на свои источники.

На карте, представленной «Телеграм»-каналом «Оперативная линия» можно увидеть закрытые для проходов кораблей и полётов авиации зоны. Нечто похожее уже дважды наблюдалось у российских границ в Северном море в прошлом году. Но тогда, было заявлено, что это делается ради проведения учений. Причина нынешнего блокирования большой акватории Черного моря и воздушного пространства над ней пока неизвестна.

Специалисты связали эту акцию Черноморского флота с появлением здесь боевого корабля ВМС США, однако, ранее при подобных же ситуациях такого не происходило.

Несмотря на то, что американский ракетный эсминец «Дональд Кук» был направлен в воды Черного моря еще в последние дни правления Дональда Трампа, эксперты считают, что этот визит данного боевого корабля является своеобразным посланием Москве о намерениях новой администрации США вести еще более жесткую политику по отношению к России. Эксперты указывают, что новый глава Пентагона и Байден решил не отменять миссию американского флота у российских границ, хотя многие решения предшественника Байден все ветировал.

Напоминаем, что для слежения за эсминцем «Дональд Кук» ВМС США командование ЧФ выделило значительные силы и средства. Специалисты поясняют, что российское военное руководство не исключает возможные провокации со стороны американцев.