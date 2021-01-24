США помогут Японии отстоять спорные острова

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24 января 2021, 11:46 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Вновь назначенный министр обороны США Ллойд Остин заявил, что в случае необходимости Пентагон готов помочь Японии отстоять свой суверенитет над спорными островами. Речь пока идет не о российских Курилах, а об архипелаге Сенкаку в Восточно-Китайском море — предмете территориального спора между Японией, Тайванем и Китайской Народной Республикой. Об этом сообщает новостной портал EADaily, ссылаясь на американские СМИ.

Ллойд Остин подтвердил, что Договор США и Японии о безопасности касается и островов Сенкаку, а США «против любых односторонних попыток изменить статус-кво в Восточно-Китайском море».

Напоминаем, что территориальный спор, прежде всего, связан с тем, что близ Сенкаку находятся месторождения природного газа, которые намерен разрабатывать Китай. Токио же утверждает, что морская граница двух государств проходит западнее этих островов и поэтому они принадлежат Японии.