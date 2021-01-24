Расчеты С-400 и «Панцирь С-1» в Калининградской области отрабатывают отражение воздушных атак вероятного противника

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24 января 2021, 11:32 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В рамках отработки мероприятий плановой боевой подготовки с расчетами зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь С-1» соединения противовоздушной обороны Балтийского флота проходят тренировки по отражению условного ракетного удара по военным и гражданским объектам в Калининградской области. Об этом сообщает Отдел информационного обеспечения балтийского региона.

В ходе практической части мероприятия боевой подготовки расчеты ЗРС С-400 отработают действия по выполнению задач после получения сигнала об обнаружении в воздухе крылатых ракет военнослужащие выполнят нормативы по развертыванию ЗРС С-400, а также поиску, классификации и сопровождению учебных целей. После расчеты ЗРС С-400 проведут электронные пуски ракет по воздушным целям условного противника.

В свою очередь, в рамках учения расчеты ЗРПК «Панцирь С-1» скрытно совершат марш на полигон, где военнослужащие выполнят боевые стрельбы по мишеням, имитирующим средства воздушного нападения (СВН) и наземную технику условного противника.

Попутно радиотехнические подразделения ПВО Балтийского флота, оснащенные современными радиолокационными станциями и комплексами средств автоматизации, выполнят нормативы по развертыванию РЛС, обнаружению воздушных целей и выдаче информации о них на командный пункт зенитных ракетных подразделений.

В мероприятиях боевой подготовки принимают участие свыше 200 военнослужащих и задействовано более 20 единиц военной и специальной техники.