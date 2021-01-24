Россия испытает новый дальнобойный управляемый снаряд для гаубиц

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24 января 2021, 11:27 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В России пройдут испытания новейшего управляемого 152-миллиметрового артиллерийского снаряда для гаубиц «Краснополь-Д», об этом сообщает агентство «РИА-Новости», ссылаясь на информацию, размещенную на сайте госзакупок.

Как следует из документов, будут проведены предварительные испытания опытного образца 152-миллиметрового управляемого осколочно-фугасного снаряда 3ОФ95. Стрельбу планируется выполнить на полигоне в Нижегородской области из буксируемых гаубиц «Мста-Б» и Д-20, а также самоходных артустановок «Акация» и «Мста-С».

Источник уточнил, что «новый снаряд получит несколько вариантов головок самонаведения, а также инерциальную и спутниковую навигационные системы».

Он также пояснил, что «в настоящее время ведутся работы по созданию линейки новых управляемых высокоточных снарядов повышенной дальности, в том числе для стрельбы из САУ «Коалиция-СВ»».

Ранее сообщалось о работах над снарядом «Краснополь-Д» с дальностью стрельбы до 43 км. В настоящее время на вооружении танковых и артиллерийских формирований России находится несколько типов управляемых снарядов. Для САУ разработан, производится и применяется управляемый боеприпас «Краснополь», способный поражать с высокой точностью цели на дальности до 25 километров. Этот снаряд с успехом применяется в Сирии для уничтожения террористов.