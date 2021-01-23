Египет отказывается от американских истребителей F-16 в пользу российских - МиГ-29М

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23 января 2021, 18:17 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Египетские военные провели учебные бои американских истребителей F-16 против российских - МиГ-29М и приняли решение о приобретении крупной партии «МиГов» из-за их явного превосходства в небе. Как оказалось, возможности модернизированного МиГ-29 оказались значительно более широкими, причём как в дальнем, так и в ближнем бою, сообщает новостной портал «Авиапро», ссылаясь на западные СМИ.

Волей случая Египет обратил внимание на российские истребители, протестировав которые, осознал, что МиГ-29 значительно превосходят F-16, а модернизированные версии российского самолёта вполне могут эффективно бороться даже с группой американских «Боевых соколов».

«Дальнобойные ракеты класса «воздух-воздух» Р-27ЭР с полуактивной РГС увеличенной дальности и Р-77 впервые за последние десятилетия обеспечили современный боевой потенциал Египта. Это было жизненно важно для сохранения паритета с соседними государствами», - пишет скрепя сердце американское издание «The Military Watch».

В настоящее время Египет готовится получить крупную партию российских истребителей Су-35С, что уже вызвало негодование в Вашингтоне. Эксперты утверждают, что в воздушном бою тридцать пятые «Сушки» в воздушном бою уверенно расправятся с американскими истребителями F-35, как на дальних, так и на ближних дистанциях.