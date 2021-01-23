Америка готовит морпехов к войне с Китаем за острова в Тихоокеанском регионе

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23 января 2021, 16:04 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

Фото: соцсети

Корпус морской пехоты (КМП) США реализует свой план по формированию нового боевого подразделения, предназначенного для захвата контролируемых Китаем островов в Тихоокеанском регионе. Об этом пишет издание Business Times.

Новая мобильная боевая единица получила название «Морской береговой полк» (или MLR). Командование КМП намерено ввести в действие свой первый MLR в конце этого года. В дальнейшем эта программа будет развиваться.

MLR создаются для реализации стратегии морских пехотинцев, предусматривающей переброску сил КМП США с ранее захваченных островов на новые объекты атаки и даже на континентальную часть Китая для ведения боевых действий против Сухопутных войск и корпуса морской пехоты Народно-освободительной армии Китая.

«Мы нацелены на Тихий океан, - сказал генерал-лейтенант Льюис Крапаротта, командующий Главным управлением, ответственным за боевую подготовку американской морской пехоты. «И именно здесь вы увидите, как наш первый береговой полк морской пехоты вступает в строй. Именно здесь у нас есть наши самолеты передового базирования пятого (поколения), (размещенные на авиабазе морской пехоты) Ивакуни», - резюмировал генерал свою мысль.

Первоначальные планы предусматривают создание MLR численностью от 1800 до 2000 военнослужащих ВМС США. Структурно MLR будут включать береговые боевые группы, противовоздушное и логистическое подразделения.

Эксперименты с MLR начались в 2020 году. На страте для этих целей задействовали 3-й полк морской пехоты на Гавайях. Вновь создаваемые формирования корреспондируют с концепцией Бригадных тактических групп, которая развивается в Сухопутных войсках США. Гавайский полк КМП входит в состав 3-й дивизии морской пехоты США. А та, в состав 3-их экспедиционных сил морской пехоты (MEF). На базе полка, по сути, создается полковая тактическая группа морского десанта, способная самостоятельно и оперативно выполнять задачи по захвату островов.

Командиры морской пехоты заявили, что третьи экспедиционные силы КМП создадут три таких полковых береговых тактических группы (MLR). Будут отрабатываться всевозможные сценарии боевых действий против китайских войск. «Мы приложим все усилия, мы проведем несколько экспериментов в течение следующих нескольких лет на Гавайях, чтобы увидеть, как это будет выглядеть для MLR», - сказал представитель КМП.

При создании MLR командование КМП отдает приоритет отработке тесного взаимодействия флота и морпехов в боевой обстановке. «MLR будет уникальным образом спроектирован для маневрирования и стойкости в оспариваемой морской среде, где его основная задача будет заключаться в проведении операций по блокировке моря в составе более крупного военно-морского экспедиционного корпуса», - сказал официальный представитель Корпуса морской пехоты майор Джош Бенсон.

Он также заявил, что в поэтапном подходе к MLR будут использоваться эксперименты, варгеймы, моделирование и компьютерная симуляция.

Организация первого MLR сначала будет включать построение нового формирования в основном из уже существующих на Гавайях войсковых частей. Затем им будут передаваться необходимы транспортные и огневые средства.

Кстати, российскому военному руководству есть о чем задуматься в связи с формированием MLR. Данные мобильные боевые группы, после обкатки, американцы с легкостью могут применить для захвата российских островов в Тихим океане, например - Курильской гряды.