«Черный халифат» вновь поднял голову на севере Ирака

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23 января 2021, 15:20 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

На севере Ирака в провинции Киркук иракские силы безопасности ликвидировали террористическую ячейку «Исламского государства» (террористическая организация запрещена в России). Об этом сообщает сирийское новостное агентство «САНА».

Иракский сайт «Ас-Сомария» сообщил, что после получения точной разведывательной информации подразделениям национальной безопасности Ирака удалось арестовать террористическую ячейку, состоявшую из пяти разыскиваемых лиц, которые признали свое участие в террористических атаках на селение Аль-Башир и нефтеперерабатывающий завод «Байджи», а также на силы безопасности в провинции.