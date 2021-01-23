Саперы ЗВО расчистили проход в минном поле с помощью «Змея Горыныча»

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23 января 2021, 15:05 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Подразделение отдельного инженерно-саперного полка гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа, в рамках тактико-специального учения подготовили проход в минном поле для следования колонны бронетехники, применив самоходную реактивную установку разминирования УР-77 «Метеорит». Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

В рамках учения специалисты провели инженерную разведку местности на всем маршруте следования колонны, используя современные миноискатели «Коршун», а также защитные костюмы сапера «Сокол».

При обнаружении минного поля, военнослужащие осуществили запуск реактивной ракеты установки разминирования УР-77(его в войсках называют «Змей Горыныч», за громкое «рычание» удлиненного заряда во время полета), после чего произвели подрыв шнура, вызвав дистанционную детонацию противотанковых мин, тем самым обеспечили безопасный проход для танков Т-72Б3.

При выполнении учебно-боевых задач инженерно-разведывательные дозоры также выполнили задачи по отражению нападения диверсантов условного противника. Всего в рамках тактико-специального учения было задействовано свыше 180 военнослужащих и около 30 единиц боевой и специальной техники.