Украинские пограничники обнаружили запас гранат в Станице Луганской

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23 января 2021, 14:23 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Подразделение Госпогранслужбы Украины, действующее в составе Объединенных сил на Донбассе, обнаружили тайник с ручными гранатами в Станице Луганской. Об этом сообщает новостное агентство «Интерфакс Украина».

В ходе проведения оперативных мероприятий пограничники Луганского отряда совместно с работниками взрыво-технической службы ГУ ЧП в Луганской области и сотрудниками СБУ провели обыски по месту жительства одного из местных жителей населенного пункта Станица Луганская. В подвальном помещении, в деревянном ящике, обнаружен пакет с боеприпасами: один гранатомет РПГ-1830, 30 ручных гранат Ф-1 и три запала УЗРГМ.

По данному факту в адрес Станично-Луганского ГУ ЧП направлено уведомление об уголовном преступлении по ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).