ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Армия 13+

Порошенко настаивает на политике «непрерывной осады Кремля»

, 14:07 [ «Аргументы Недели» ]

Порошенко настаивает на политике «непрерывной осады Кремля»
Фото: соцсети

Бывший президент Украины Петр Порошенко потребовал от действующего украинского лидера Владимира Зеленского продолжения «непрерывной осады Кремля» с помощью санкций, а также посоветовал привлечь США к переговорам по Донбассу. Об этом сообщает новостное агентство «АННА -Ньюс», ссылаясь на эфир украинского «5 канала».

Политик также призвал Зеленского вернуться к идее ввода миротворческого контингента Совбеза ООН в Донбасс. Он считает, что Киев может добиться прогресса в урегулировании конфликта в Донбассе, пока власть в Германии находится в руках у канцлера Ангелы Меркель.

Кроме того, экс-президент Незалежной отметил, что условий для проведения местных выборов в Донбассе в этом году явно не будет и посоветовал нынешним властям «не раздражать общество пустой болтовней» по этому поводу.
«Это же замечание касается и попытки возобновить закупку газа в России и вернуть Украину в энергетическую зависимость от Кремля», — заключил Порошенко.

ША

Общество

СК и ВС РФ оценили проект о лишении свободы за вовлечение подростков в митинги

СК и ВС РФ оценили проект о лишении свободы за вовлечение подростков в митинги

Следственный комитет РФ и Верховный суд РФ одобрили законопроект депутата Госдумы Евгения Марченко о введении уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные митинги.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью