Порошенко настаивает на политике «непрерывной осады Кремля»

Аргументы Недели → Армия 13+

23 января 2021, 14:07 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Бывший президент Украины Петр Порошенко потребовал от действующего украинского лидера Владимира Зеленского продолжения «непрерывной осады Кремля» с помощью санкций, а также посоветовал привлечь США к переговорам по Донбассу. Об этом сообщает новостное агентство «АННА -Ньюс», ссылаясь на эфир украинского «5 канала».

Политик также призвал Зеленского вернуться к идее ввода миротворческого контингента Совбеза ООН в Донбасс. Он считает, что Киев может добиться прогресса в урегулировании конфликта в Донбассе, пока власть в Германии находится в руках у канцлера Ангелы Меркель.

Кроме того, экс-президент Незалежной отметил, что условий для проведения местных выборов в Донбассе в этом году явно не будет и посоветовал нынешним властям «не раздражать общество пустой болтовней» по этому поводу.

«Это же замечание касается и попытки возобновить закупку газа в России и вернуть Украину в энергетическую зависимость от Кремля», — заключил Порошенко.