Байден успеет полетать на новом американском президентском самолете стоимостью 5,3 млрд долларов

Аргументы Недели → Армия 13+

22 января 2021, 20:07 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Несмотря на усилия бывшего президента Дональда Трампа по экономии средств, программа замены авиапарка «Air Force One» для первых лиц США по-прежнему огромна. Самый узнаваемый самолет в мире проходит модернизацию, но будет готов к эксплуатации через несколько лет. Об этом сообщает портал «ТЕМА-Ньюс».

Хотя «Air Force One» — это всего лишь позывной для любых бортов американских ВВС, на которых находится президент США, этот термин часто используется для обозначения пары совершенно определенных сине-белых Boeing 747 с надписью «Соединенные Штаты Америки». Всем от Голливуда до кабельных новостей нынешний самолет, известный как «Air Force One», прославился тем, что является транспортным средством президентов в большинстве их поездок.

Нынешние модифицированные Боинг-747, на которых летает глава государства, известные в ВВС как VC-25A, уходят, прослужив всего пяти президентам в течение почти трех десятилетий. Пришло время «летающему Белому дому» вступить в новую эру больших реактивных самолетов нового поколения. Новый борт будет иметь шифр Boeing 747-8i.