ВВС США вводят новые правила, касающиеся причесок военнослужащих женщин

Аргументы Недели → Армия 13+

22 января 2021, 19:54 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

ВВС США объявили, что вскоре женщинам будет разрешено заплетать волосы в косы (не больше двух) или в один хвост, с ограничениями по длине и ширине. Женщинам также будет разрешено носить челку во время службы, хотя им не разрешено быть достаточно длинными, чтобы закрывать глаза. Об этом размещено сообщение на странице ВВС США в «Твитер».

«Решение связанно с необходимостью поддерживать нужных нам летчиков и поддерживать культуру и среду передового опыта, которые будут и дальше делать военно-воздушные силы привлекательным выбором карьеры для летчиков и их семей», - сказал начальник штаба ВВС генерал Чарльз К Браун Младший.

Изменения последовали за ноябрьским собранием совета по униформе ВВС, которое прошло виртуально, на нем обсудили идеи летчиков по краудсорсингу униформы и изменения во внешнем виде.

Военно-воздушные силы заявили, что тысячи женщин-военнослужащих ВВС США пожаловались, что ограничения в отношении стандартов ухода за волосами привели к «повреждению волос, мигрени и, в некоторых случаях, к выпадению волос».