Загляни в свой смартфон и поприветствуй силовиков, и агентов спецслужб иностранных и своих

Аргументы Недели → Армия 13+

22 января 2021, 17:51 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

Фото: соцсети

Спецслужбы и армии передовых стран планеты стремятся всецело использовать цифровые технологии в своей деятельности. Современная электроника позволяет получить самую скрытую информацию не вламываясь физически в штабы армий неприятеля или в его сильно загрифованные режимные объекты. Эксперты отмечают, что датчиками фиксирующими видео или аудио информацию могут быть даже электрическое чайники и пылесосы. Кроме шуток, возможности цифровых технологий практически безграничны при прослушивании и слежении за любым обладателем электронных гаджетов. В ходе рутиной разведывательной деятельности спецслужб, собирающих данные для военно-политического руководства или при планировании и подготовке военных действий — это бесценный источник информации.

Вопрос разведывательной деятельности спецслужб и тотального контроля за обществом с помощью электронных приборов давно уже стал реальностью и больше не смешит скептиков, критикующих «теорию заговоров». Появление в широком обороте смартфонов, значительно упростило вышеуказанные задачи. Инструментами слежения за гражданами стали городские и дорожные системы видеокамер, способные контролировать все, что происходит на улицах. Сверху на мир взирают спутники, оборудованные оптикой высокого разрешения, работающей в различных диапазонах. В домах граждан для слежения могут использоваться электронные приборы, телевизоры, компьютеры, смартфоны и, в редких случаях - банальные «жучки».

Впрочем, от них и других старых систем слежения и прослушивания во многих странах уже начинают отказываться, из-за относительной сложности эксплуатации.

Доктор политических наук Сергей Володенков в своем докладе на военно-философских чтениях отметил особую роль информационных технологий в современных войнах. Особое место в этом кластере занимает медиа среда. Володенков приводит к качестве примера использование Центральным командованием ВС США (в зоне его ответственности находятся Ближний и Средний восток) специального программного обеспечения для работы в мировой «паутиной», обрабатывается так называемые ресурсы Big Data – это огромное количество баз данных, идет вычитка блогов и страниц в социальных сетях, по ключевым словами, психологическим и реальным портретам осуществляется поиск людей представляющих опасность или интерес с точки зрения американских военных. Аналогичными, более мощными инструментами пользуется разведсообщество США и других стран, обладающих соответствующими ресурсами. Работа идет не только на прием, но и на отдачу. Интернет роботы генерируют посты подрывного содержания для распространения в сети стран, во внутренние дела которых США осуществляет вмешательство.

Это так называемая «мягкая сила», которую многие военные эксперты считают более эффективной, чем оружие. В структурах ЦРУ есть подразделение Open Sours Center, которое отслеживает как негативную реакцию в сети на деятельность США, так и негативную реакцию граждан иностранных государств – мишеней на деятельность своего правительства. Эта же структура занимается распространением информации с нужным ей эмоциональным и политическим оттенком. Инициированная американским разведсообществом «война идей» более десятилетия активно реализуется в мировой «паутине». Аналогичную деятельность ведут спецслужбы Великобритании, используя технологии: Underpass, Slipstream, Gestator. На Туманом Альбионе в 2015 году была создана особая 77-я бригада, численностью до 1500 человек, для ведения «боевых действий» в киберпространстве. Деятельность этой структуры базируется на опыте ранее созданных информационных центров, опробованных в Сербии, Грузии, Молдавии, Украине и частично в России.

По мнению Сергея Володенкова цифровые технологии способны формировать политические режимы нового типа: «технологическая тоталитарность может проявляться и прямо – в форме контроля за оцифрованными данными пользователей». Как мы видим эту мысль высказанную белее двух лет назад, с успехом подтвердили американские крупные интернет-компании, вычеркнув действующего президента США Дональда Трампа из информационного поля.

О возможности контроля за пользователями в планетарном масштабе говорил в свое время бывший исполнительный директор Google Эрик Шмидт. Он цинично заявлял: «Мы можем узнать, что вы делаете, делали, с кем контактировали, о чем вы думаете, где находитесь и где были, нам известны ваши приоритеты и желания». Более того, речь шла о возможности не только тотального слежения, но и о навязывании точки зрения и вкусов. Зависимость людей от компьютеров и смартфонов – существенно упрощает работу интернет-корпораций, силовых структур и спецслужб. По сути человек становится зависим не от цифровых гаджетов, а от тех, кто ими дистанционно управляет. Провайдеры контролируют пользователей, видят всю их подноготную включая пароли. А провайдеров контролируют силовики. Невольно вспоминается фильм «Матрица», по сути - наш мир это одно из ее воплощений.

Загляните в свой смартфон и поприветствуйте силовиков и спец службы – они следят за вами, во всяком случае у них есть такая возможность.