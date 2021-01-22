Спецназовцы ЦВО успешно провели учебные диверсии в тылу условного противника

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22 января 2021, 16:04 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Подразделения специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили важные объекты в тылу условного противника в ходе учения в Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба ЦВО.

По замыслу учения, подразделения спецназа совершили 100-километровый марш на бронеавтомобилях «Тигр» и «Тайфун» по пересеченной местности в заданный район и скрытно проникли тыл незаконного вооруженного формирования.

Применив технические средства разведки, в том числе новейшие оптико-электронные комплексы наблюдения «Ирония», военнослужащие обнаружили замаскированный командный пункт, узел связи, скопление военной техники и склады с боеприпасами. Координаты лагеря условного противника были переданы вышестоящему командованию.

Затем группы специального назначения проникли в тыл противника, где произвели диверсионные действия по выводу из строя средств связи, системы управления командного пункта и провели минирование складов и военной техники. Покинув район возможного соприкосновения с противником, военнослужащие провели подрыв объектов.

В тактико-специальном учении приняли участие более 500 военнослужащих, было задействовано около 100 единиц военной техники, в том числе бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун-К».