Российский боевой корабль отработал стрельбу по воздушным целям в Средиземном море

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22 января 2021, 16:00 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Корвета Балтийского флота России «Стойкий» отработал противодействие атакам вероятного противника с воздуха в Средиземном море. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Корабль провел условные артиллерийские и ракетные стрельбы по имитируемым воздушным и морским целям, которые были заданы при помощи бортовых систем целеуказания. Стрельбу выполняли боевые расчёты батарей артиллерийских установок А-190, АК-630 и зенитного ракетного комплекса «Редут». Экипаж также отработал действия по учебной тревоге, по варианту обороны корабля от беспилотных летательных аппаратов условного противника. Военнослужащие подразделений антитеррора практиковались в организации охраны и обороны корвета при стоянке на незащищенном рейде и пресечении атаки на отряд скоростной малоразмерной цели.

Отряд кораблей Балтийского флота в составе корвета «Стойкий», среднего морского танкера «Кола» и морского буксира «Яков Гребельский» вышел в море из пункта постоянного базирования в городе Балтийск для выполнения плановых задач в дальнем походе 16 декабря 2020 года.