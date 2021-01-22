Иран твердо намерен отомстить Трампу за убийство Касема Сулеймани

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22 января 2021, 15:54 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Верховный руководитель Ирана аятолла Сейид Али Хаменеи заявил о неотвратимости возмездия всем организаторам и исполнителям убийства командующего силами спецназначения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани. Первым в этом списке, по словам иранского лидера – является экс-президент США Дональда Трампа, который год назад лично отдал приказ на физическое устранение легендарного иранского военачальника. Об этом сообщает новостной портал EADaily, ссылаясь на агентство Reuters.

В пятницу аятолла Сейид Али Хаменеи опубликовал на своей странице в «Твиттере» изображение гольфиста, похожего на Дональда Трампа, которого взял на прицел ударный дрон. Изображение было подписано заявлением, сделанным Хаменеи в прошлом месяце о том, что месть за убийство Касема Сулеймани «неизбежна».

«Те, кто заказал убийство генерала Сулеймани, а также те, кто это совершил, должны быть наказаны», — написал Хаменеи в «Твиттере» 16 декабря. Не упоминая Трампа, глава иранского государства тогда уточнил: «Эта месть обязательно произойдёт в нужное время».

В последние недели перед сменой администрации в Вашингтоне эксперты отмечали рост напряжённости во всех ключевых точках опосредованного противостояния Ирана с его главными геополитическими противниками на Ближнем Востоке в лице Израиля, Саудовской Аравии и США — на ливано-израильской границе, в секторе Газа, в Йемене, а также непосредственно в зоне Персидского залива. Основная причина высокого риска крупного вооружённого столкновения в регионе связывалась с первой годовщиной убийства генерала Касема Сулеймани 3 января 2020 года в результате удара ВВС США в международном аэропорту Багдада.