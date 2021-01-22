В Портленде американские анархисты разгромили штаб Демократической партии США

Аргументы Недели → Армия 13+

22 января 2021, 15:38 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Группы анархистских и антифашистских организаций в знак протеста против приведения Джо Байдена к присяге в качестве следующего президента напали на штаб Демократической партии в Портленде. Их акция сопровождалась стычками с полицией, применившей перцовый газ. Задержаны не менее восьми человек. Манифестации происходили и в других американских городах. Об этом сообщает агентство «АННА-Ньюс», ссылаясь на Reuters.

Нападавшие, которых американские СМИ называют демонстрантами, были одеты в черное и скрывали лица под балаклавами и капюшонами. Штаб-квартиру Демократической партии штата Орегон в Портленде атаковали в среду вечером, разбили окна и двери, а на фасаде здания написали анархистские лозунги.

«Мы не хотим Байдена. Мы хотим отомстить убийства, совершенные полицейскими, империалистические войны и фашистские погромы», — было написано на их баннере.

Часть группы численностью около 150 человек оказала сопротивление силовикам. Были задержаны восемь человек. Возраст арестованных - от 18 до 38 лет. Им предъявлены обвинения в участии в массовых беспорядках, хранении опасных инструментов и неосторожном поджоге.



Участники акции также забросали камнями и яйцами здание, в котором размещаются офисы иммиграционной и таможенной служб США. По словам полиции, нападавшие были вооружены перцовыми баллончиками, электрошокерами, щитами, пиротехникой и камнями.



СМИ сообщают, что в Сиэтле также прошли акции протеста против Байдена и полиции. В центре крупнейшего города штата Вашингтон были разрушены многие объекты. Офицеры задержали двух человек: одного за нападение, второго за материальный ущерб. В Денвере митингующие сожгли американский флаг, выкрикивая лозунги как против Джо Байдена, так и против бывшего президента Дональда Трампа, сообщает Fox News.