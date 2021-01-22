ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Армия 13+

Токио не будет участвовать в договоре о запрете ядерного оружия

, 15:22 [ «Аргументы Недели» ]

Токио не будет участвовать в договоре о запрете ядерного оружия
Фото: соцсети

Япония не собирается присоединяться к договору о запрете использования ядерного оружия, который должен вступить в силу с пятницы, 22 января. Такое заявление сделал на слушаниях в парламенте страны премьер-министр Ёсихидэ Суга. Об этом сообщает новостное агентство «АННА-Ньюс», ссылаясь на «РИА Новости».

Премьер-министр высказал официальную позицию Токио в стратегическом вопросе: «У нас нет идеи подписывать этот договор. Более подходящим является следовать путем по реальному продвижению сокращения ядерного оружия».

Осенью минувшего года инициаторы международной кампании по ликвидации ядерного оружия заявляли о присоединении к договору о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) 50 государств, которые ратифицировали этот документ, вступающий в силу с сегодняшнего дня. Согласно принятому соглашению, ратифицировавшие его страны принимают на себя обязательства по запрету разработки, испытания, хранения, приобретения, транспортировки и использования ядерного оружия.

К ДЗЯО не присоединились государства «ядерного клуба» − Россия, США, Великобритания, Франция, Китай. Они выразили свою позицию по договору ещё в 2018 году и отказались его подписывать. Япония, где нет собственного ядерного оружия, но есть зависимость от американского «ядерного зонтика», также считает участие в данном соглашении нецелесообразным.

ША

В мире

Издание «Репортер»: армии России и США одновременно стягивают крупные силы в один регион Сирии

Источник: армии России и США одновременно стягивают крупные силы в один регион Сирии

Армии Российской Федерации и Соединенных Штатов одновременно стягивают крупные силы в один регион Сирии. Об этом рассказывается в публикации, размещенной на страницах отечественных сетевых СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью