Токио не будет участвовать в договоре о запрете ядерного оружия

Япония не собирается присоединяться к договору о запрете использования ядерного оружия, который должен вступить в силу с пятницы, 22 января. Такое заявление сделал на слушаниях в парламенте страны премьер-министр Ёсихидэ Суга. Об этом сообщает новостное агентство «АННА-Ньюс», ссылаясь на «РИА Новости».
Премьер-министр высказал официальную позицию Токио в стратегическом вопросе: «У нас нет идеи подписывать этот договор. Более подходящим является следовать путем по реальному продвижению сокращения ядерного оружия».
Осенью минувшего года инициаторы международной кампании по ликвидации ядерного оружия заявляли о присоединении к договору о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) 50 государств, которые ратифицировали этот документ, вступающий в силу с сегодняшнего дня. Согласно принятому соглашению, ратифицировавшие его страны принимают на себя обязательства по запрету разработки, испытания, хранения, приобретения, транспортировки и использования ядерного оружия.
К ДЗЯО не присоединились государства «ядерного клуба» − Россия, США, Великобритания, Франция, Китай. Они выразили свою позицию по договору ещё в 2018 году и отказались его подписывать. Япония, где нет собственного ядерного оружия, но есть зависимость от американского «ядерного зонтика», также считает участие в данном соглашении нецелесообразным.
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