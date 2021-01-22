После инаугурации национальных гвардейцев США выселили из здания Капитолия в гараж, американцы возмутились

Аргументы Недели → Армия 13+

22 января 2021, 13:17 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Руководство охраны Капитолия США продемонстрировало пренебрежительное отношение к нацгвардейцам, заставив их переселиться в гараж. Через несколько часов решение было отменено на фоне общественного протеста. Об этом сообщает ТК «RT».

В связи с опасностью вооруженных протестов почти 26 000 военнослужащих Национальной гвардии были доставлены самолетами и автобусами в столицу США со всех концов страны после беспорядков 6 января. Из-за большого скопления солдат в Вашингтоне, некоторые СМИ сравнили его с иракским городом Фаллуджа, во время подавления арабского восстания войсками США. Весь мир облетели фотографии спящих на полу Капитолия нацгвардейцев. Как бы то ни было, присутствие военных сыграло свою роль, инаугурация прошла без ЧП. Но сразу же после ее завершения руководство охраны Капитолия потребовало от Национальной гвардии покинуть здание, где она размещалась в течение двух недель. Сотни солдат оказались без крова и вынуждены были ютиться, где придется в том числе и в гаражах (крытом паркинге).

На новом месте обитания бойцы страдали от недостатка отхожих мест, движения машин конгрессменов и выхлопных газов. Столь свинское отношение к организации солдат возмутило простых американцев. «Это показывает, как политики на самом деле относятся к Национальной гвардии», - сказал один из них изданию Task & Purpose. Солдаты шутили сдержаннее: «В следующий раз, когда нам позвонят из Вашингтона, мы отправим их на голосовую почту».

Народный гнев побудил некоторых конгрессменов вмешаться в ситуацию. Мэдисон Коуторн принес бойцам пиццу и заявил им, что ни один солдат не будет спать на полу гаража и предложил им переселиться в свой офис. Среди политиков начались обычные в таких случаях прения. Стороны обвиняли друг друга в мерзком отношении к солдатам.

Через несколько часов после того, как история была впервые обнародована изданием Politico охрана Капитолия, убоявшись народного гнева, извинилась перед гвардейцами и позволила им вернуться в здание. Нацгвардейцы пообещали устроить: «Грандиозное шоу, вернувшись». В прочем, численность Национальной гвардии в Вашингтоне резко сокращается, войска возвращаются в свои штаты. В течение 10 дней все силы прибывшие для обеспечения безопасности инаугурации покинут американскую столицу, но осадок останется.