В Пакистане террористы подорвали фугас, четыре солдата погибли, есть раненые

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21 января 2021, 15:09 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Четыре солдата были убиты и пятеро ранены в результате взрыва самодельного взрывного устройства в районе Сиби на юго-западе пакистанской провинции Белуджистан, сообщили в четверг источники в пакистанской военной разведке. Об этом информирует китайское издание «Сина».

Инцидент произошел в среду днем. После взрыва персонал военизированного пограничного корпуса расчистил дорогу для установки нового контрольно-пропускного пункта для задержания террористов и наблюдения за транспортными средствами в вышеуказанном районе. Именно здесь и произошло срабатывание заранее установленного на обочине взрывного устройство, сообщили китайскому агентству «Синьхуа» пакистанские военные источники на условиях анонимности.

Раненые солдаты были доставлены по воздуху в столицу провинции Кветту.

Запрещенная организация «Армия освобождения Белуджистана» взяла на себя ответственность за взрыв, заявив, что боевики, связанные с ней, напали на силы безопасности, взорвав фугас с помощью пульта дистанционного управления.

В последнее время в Белуджистане вновь вспыхнула волна терроризма, при этом за последние два месяца участились террористические нападения на силы безопасности и гражданских лиц. В связи с участившимися террористическими актами местные власти в начале этого месяца начали широкомасштабную операцию по задержанию террористов.