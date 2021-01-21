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Истребительная авиация Балтфлота РФ отработала учебные воздушные бои близ морских границ стран НАТО

, 14:22 [ «Аргументы Недели» ]

Истребительная авиация Балтфлота РФ отработала учебные воздушные бои близ морских границ стран НАТО
Фото: соцсети

Летчики истребительной эскадрильи морской авиации Балтийского флота провели полеты с отработкой тактики ведения воздушного боя с самолетами условного противника. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Экипажи выполнили комплекс различных элементов боевой подготовки в небе, где особое внимание уделялось технике пилотирования с применением наступательных и оборонительных маневров на разных высотах и в различное время суток.

При выполнении задач летных смен экипажи самолетов Су-27 и Су-30СМ в ходе тактического противоборства поочередно проводили тренировки по поиску, обнаружению и уничтожению самолетов условного противника.

Маршруты полетов российских истребителей были согласованы с органами управления воздушным движением и осуществлялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря.

ША

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