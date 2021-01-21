Понтонеры отдельной Алкинской инженерной бригады ЦВО за 6 часов подготовили переправу в сложных условиях

Аргументы Недели → Армия 13+

21 января 2021, 14:13 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Понтонное подразделение отдельной Алкинской инженерной бригады Центрального военного округа за 6 часов навело новую понтонную мостовую переправу через реку Дему в Республике Башкортостан вместо «подорванного» условными диверсантами. Об этом сообщает пресс-служба ЦВО.

Практические действия проходили в рамках тактико-специального учения в Чишминском районе республики. По замыслу учения, низководный мост, через который эшелон миротворческой техники должен был проехать в течение суток, был подорван условными диверсантами. Была поставлена задача совершить оперативный марш в район разрушенного моста и рядом установить понтонную переправу.

Инженеры провели разведку водной преграды, создали майну на всю ширину реки взрывным способом, в неё сбросили ленты моста ПП-91 и соединили в 70-метровую цепочку. Военнослужащие также сделали маскировку нового моста и создали автомобильные подходы. По завершении установки по нему проехал миротворческий эшелон военной техники с гуманитарным грузом.

Учение было посвящено 320-летию инженерных войск, который отмечается в России сегодня, 21 января. На него были приглашены ветераны службы. Им показали современную технику, новые возможности, методы и технологии.