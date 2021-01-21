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Силы ПВО Каспийской флотилии провели учения средств РЭБ

, 14:04 [ «Аргументы Недели» ]

Силы ПВО Каспийской флотилии провели учения средств РЭБ
Фото: соцсети

Подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противовоздушной обороны (ПВО) Каспийской флотилии (КФл) Южного военного округа, дислоцированные в Дагестане, в ходе совместного учения на полигоне Аданак подавили бортовые комплексы навигации и управления беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) условного противника. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Специалисты РЭБ перехватили управление БпЛА условного противника, осуществили посадку аппаратов на территории расположения своих сил с целью изъятия разведывательной информации. В качестве БпЛА условного противника были использованы дроны гражданского производства и беспилотные аппараты, находящиеся в распоряжении флотилии.

Перехват управления военнослужащие осуществляли с помощью новейших автоматизированных систем РЭБ. Всего в учении приняли участие более 150 военнослужащих КФл, было задействовано порядка 20 единиц специальной и военной техники.

ША

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