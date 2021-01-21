Приднестровье сократило количество санитарных КПП на границе с Молдавией

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21 января 2021, 13:54 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Оперативный штаб при президенте Приднестровья Вадиме Красносельском на заседании 21 января принял решение о сворачивании карантинных постов, установленных в минувшем году вдоль границы с Молдавией «для ограничения проникновения инфекции». Об этом сегодня сообщил новостной портал EADaily. ссылаясь на пресс-службу главы непризнанной республики ПМР.



С началом пандемии коронавируса в Молдавии, власти ПМР приняли решение об усилении контроля и временно развернули дополнительно 37 постов в Зоне безопасности. Позже поэтапно их количество сократили вначале до 16, а потом до 11. Службу на них в последнее время несли сотрудники приднестровской милиции. Предполагалось, что карантинные посты будут функционировать до тех пор, пока уровень заболеваемости в Приднестровье и у соседей не выровняется. На сегодняшний день, по данным оперативного штаба, показатели идентичны.

Напоминаем, что молдавская сторона все это время требовала убрать установленные Приднестровьем карантинные посты, заявляя, что они направлены на ограничение свободы передвижения граждан. Бюро по реинтеграции РМ неоднократно обращалась к ОБСЕ с просьбой оказать содействие в этом вопросе. Летом прошлого года президент Молдавии Игорь Додон (24 декабря 2020 года его сменила Майя Санду) созывал Высший совет безопасности по проблеме дополнительных приднестровских КПП. Парламентские фракции обратились к главе государства с требованием дать оценку односторонним действиям руководства ПМР, а оппозиция (партия нынешнего президента «Действие и солидарность» и их партнеры из «Платформы Достоинство и правда»), поддержав выступления молдавских комбатантов (ветеранов войны с Приднестровьем 1992 года), заявила, что власти страны пассивны в вопросе реинтеграции, тем самым попустительствуют «приднестровским сепаратистам, которые укрепляют свою границу».

Со своей стороны МИД Приднестровья жалобы по этому поводу Кишинева называл «очередным эмоциональным всплеском». Внешнеполитическое ведомство отмечало, что политические представители Молдавии пытаются спекулировать на том, что власти республики предпринимают необходимые меры для защиты здоровья своих граждан на фоне того, что «действующий премьер-министр РМ (на тот момент Ион Кику) и лидеры парламентской оппозиции публично в унисон признают катастрофическое положение по причине неконтролируемого распространения пандемии».

Президент Приднестровья Вадим Красносельский 18 января 2021 года внес предложение продлить на территории республики действие особого правового режима, истекающего 1 февраля, еще на два месяца (до 1 апреля). Верховный совет одобрил эту инициативу. Речь идет об ограничениях на выезд из ПМР, на передвижение, выбор места пребывания и жительства в пределах республики. Также предлагается продлить действие санитарно-эпидемиологического регламента, в том числе ответственность за его нарушение.

В Молдавии жесткого карантина не вводилось, чрезвычайное положение в области общественного здоровья пока действует до 15 февраля и не предполагает локдауна. В месте с этим, Украина и Румыния исключили РМ из красной зоны опасности, отменив самоизоляцию для прибывающих из Молдавии граждан.

Ранее, 20 января, политические представители Приднестровья и Молдавии провели встречу в формате видеоконференции по проблеме продвижения переговорного процесса. Это первые консультации главы внешнеполитического ведомства ПМР Виталия Игнатьева с новым руководителем офиса по реинтеграции РМ Ольгой Чеботарь после почти полугодичного перерыва.

«Стороны обсудили ряд предстоящих мероприятий в рамках молдавско-приднестровского урегулирования с особым акцентом на возможные механизмы восстановления функциональности и ритмичности работы международного формата «5 + 2» (ОБСЕ, Россия, Украина — посредники, США и Евросоюз — наблюдатели) в соответствии с Принципами и процедурами переговорного процесса», — отметила пресс-служба приднестровского МИД.