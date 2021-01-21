СБУ арестовала ополченца Народной милиции ЛНР

Аргументы Недели → Армия 13+

21 января 2021, 13:41 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины задержали в Одесской области гражданина Украины, воевавшего в рядах Народной милиции «ЛНР». Об этом сообщает новостное агентство «Интерфакс Украина», ссылаясь на пресс-службу СБУ.

«Оперативники СБ Украины установили, что уроженец Луганской области добровольно вступил в ряды одного из … формирований …на территории Луганщины. Впоследствии, при содействии кадровых сотрудников … продолжил … (службу – «АН») на штатной должности в … «Службе пограничной охраны МГБ ЛНР», – сообщила пресс-служба СБУ в четверг.

Отмечается, что подозреваемый выполнял задачи по обеспечению пропускного режима на КПП «Дьяково», в Луганской области на границе с Россией, через которое на территорию Украины поставлялась российская военная техника и вооружение.

На данный момент фигуранту сообщено о подозрении в преступлении, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.