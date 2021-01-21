Минобороны завершит строительство водозабора в Крыму до конца февраля 2021 года

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21 января 2021, 13:18 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В рамках строительства 2-го этапа инфраструктуры обеспечения пресной водой города Севастополя Военно-строительным комплексом Минобороны России осуществляется строительство Водозабора на реке Бельбек с инженерными сооружениями и водосбросом. Об этом сообщает ДИМК МО РФ.

Проинспектировать ход строительных работ прибыл в Республику Крым заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов. «Работы ведутся в круглосуточном режиме в три смены, на участке задействовано 450 человек и 160 единиц техники. Оцениваем строительную степень готовности объекта почти 80%. Работы ведутся строго по графику», - сказал Тимур Иванов.

Присутствовавший на площадке строительства губернатор Севастополя Михаил Развожаев поблагодарил военных строителей. «По масштабам, в новейшей истории Севастополя это главная стройка. Мы видим, что работы завершаются в проектные сроки, и, честно говоря, было сложно поверить, что такой объект возможно реализовать за такое время», - отметил Михаил Развожаев.

В составе объекта накопительный бассейн емкостью 150 тыс. кубических метров, дренажная канализация, водомерный узел, линейный водовод, а также иная сопутствующая инженерная инфраструктура. Полный комплекс работ будет завершен до 1 марта 2021 года. Ввод объекта в эксплуатацию позволит подавать 50 тыс. куб метров пресной воды в сутки для снабжения города Севастополь.

В декабре 2020 года Минобороны России досрочно были завершены строительно-монтажные работы по переброске воды из Кадыковского карьера. Строительство объекта выполнено за 68 суток, проложено 10 тысяч метров трубы. Учитывая геологию района строительства, точку водозабора в Кадыковском карьере и перепад абсолютных высот основной трассы и места водозабора - 110 метров, применена уникальная плавучая понтонная водонасосная станция, изготовленная по индивидуальному заказу.

Производительность станции – более 600м3 в час, что позволяет перекачивать 15 тыс. м 3 воды в сутки, применены 4 основных и 2 резервных насоса, исключающие риск остановки подачи воды.