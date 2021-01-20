Байден намерен вооружить Украину

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20 января 2021, 19:42 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Вашингтон не намерен отказываться от поставок летального оружия на Украину. Это стало понятно после заявлений членов команды администрации Джо Байдена, инаугурация которого состоится сегодня, 20 января. В частности, будущий госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что оружие будет поставляться Киеву и впредь. Об этом пишет новостное агентство «АННА-Ньюс».

«Я поддерживаю предоставление летального оружия оборонного назначения Украине. На самом деле, я именно об этом писал в газете New York Times примерно три года назад», — заявил он.



В свою очередь основной кандидат на пост американского оборонного ведомства Ллойд Остин обратил внимание, что объемы помощи могут поменяться. Для этого новые американские власти намерены произвести оценку потребности Киева в вооружении.

«Я поддерживаю предоставление Украине оружия, необходимого ей для самообороны. Украина также имеет критические потребности, не связанные с оружием, такие как защищенное коммуникационное оборудование, которое финансируется за счет Инициативы по помощи Украине в области безопасности», — отметил он.



Остин добавил, что усилия Соединённых Штатов по увеличению боеспособности украинской армии станут одним из приоритетов новой администрации.

«Усилия США по оказанию помощи в деле наращивания потенциала украинских сил должны оставаться приоритетными. В случае утверждения и при условии продолжения прогресса в реформах в области управления и борьбы с коррупцией я буду решительно поддерживать усилия по обеспечению подготовки, предоставлению техники и консультативной поддержки, чтобы помочь украинским силам сохранить территориальную целостность страны в условиях продолжающейся агрессии», — подчеркнул будущий глава Минобороны США.



К слову, ежегодные поставки американского оружия на Украину оцениваются в среднем около 300 млн. долларов. В прошлом году контракты существенно выросли и достигли 510,6 млн. долл. Согласно отчетам американского военного ведомства, Киев получил ракетные комплексы Javelin, бронированные Хаммеры, снайперские винтовки, бронежилеты, приборы ночного видения и иное вооружение.



Напоминаем, что бывший хозяин Овального кабинета Дональд Трамп в декабре прошлого года наложил вето на проект оборонного бюджета, в котором предусматривалось выделение Киеву военной помощи на сумму около четверти миллиарда долларов. Правда, в дальнейшем вето было преодолено Конгрессом США.