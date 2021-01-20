Магомед Толбоев: Российский Су-57 запросто расправится с американским F-35 в воздушном бою

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20 января 2021, 14:40 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Герой России генерал-майор в отставке Магомед Толбоев уверен, что новейший Су-57 «запросто убьёт» американский F-35, если они «встретятся один на один». Рассуждая о военной авиации, заслуженный летчик-испытатель РФ, Герой России генерал-майор в отставке Магомед Толбоев рассказал о перспективных современных российских самолётах. Об этом пишет ТК «Царьград», ссылаясь на ТАСС.

Эксперт выразил уверенность в том, что наш военный самолет вполне может стать в бою один на один «убийцей» разрекламированного США многофункционального истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35. «Су-57 его запросто убьёт, если встретятся один на один, F-35 не умеет маневрировать, у него нет этого», - подчеркнул Толбоев.

Эксперт отметил один важный нюанс в пользу F-35 - его «электронная мощь». Но тут же заявил: «А что это такое? Если завтра взрыв на солнце, то ничего не работает».

Именно поэтому он высказывается категорически против различной подобной электроники, считая, что «мы должны быть готовы сражаться как человек с человеком, мужчина с мужчиной». В своих словах ветеран был несколько противоречив, то указывал на эффективность РЭБ и современной авионики, то настаивал на превалировании роли человека в современном бою. По поводу превосходства Су-57 над F-35 он оговорился, что американцы не воют один на один, поэтому «всё зависит от того, кто тебя обеспечивает» и необходим «комплексный подход к решению тактических вопросов».