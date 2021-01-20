ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Армия 13+

Магомед Толбоев: Российский Су-57 запросто расправится с американским F-35 в воздушном бою

, 14:40 [ «Аргументы Недели» ]

Магомед Толбоев: Российский Су-57 запросто расправится с американским F-35 в воздушном бою
Фото: соцсети

Герой России генерал-майор в отставке Магомед Толбоев уверен, что новейший Су-57 «запросто убьёт» американский F-35, если они «встретятся один на один». Рассуждая о военной авиации, заслуженный летчик-испытатель РФ, Герой России генерал-майор в отставке Магомед Толбоев рассказал о перспективных современных российских самолётах. Об этом пишет ТК «Царьград», ссылаясь на ТАСС.

Эксперт выразил уверенность в том, что наш военный самолет вполне может стать в бою один на один «убийцей» разрекламированного США многофункционального истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35. «Су-57 его запросто убьёт, если встретятся один на один, F-35 не умеет маневрировать, у него нет этого», - подчеркнул Толбоев.

Эксперт отметил один важный нюанс в пользу F-35 - его «электронная мощь». Но тут же заявил: «А что это такое? Если завтра взрыв на солнце, то ничего не работает».

Именно поэтому он высказывается категорически против различной подобной электроники, считая, что «мы должны быть готовы сражаться как человек с человеком, мужчина с мужчиной». В своих словах ветеран был несколько противоречив, то указывал на эффективность РЭБ и современной авионики, то настаивал на превалировании роли человека в современном бою. По поводу превосходства Су-57 над F-35 он оговорился, что американцы не воют один на один, поэтому «всё зависит от того, кто тебя обеспечивает» и необходим «комплексный подход к решению тактических вопросов».

ША

Политика

МИД Китая ввел санкции против 28 граждан США, включая представителей администрации Трампа

МИД Китая ввел санкции против 28 граждан США, включая представителей администрации Трампа

МИД Китая вводит санкции против 28 человек, включая Майка Помпео и других представителей администрации Трампа, за вмешательство во внутренние дела КНР и подрыв китайских интересов.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью