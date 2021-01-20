В ходе военных учений в ЮВО ротные тактические группы отработали боевые задачи

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20 января 2021, 13:58 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Ротные тактические группы мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Дагестане в ходе учения уничтожили низколетящие воздушные цели условного противника из вооружения боевых машин пехоты БМП-3. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

По замыслу маневров, расчетами комплексов с применением мини-беспилотной авиации квадрокоптерного типа было обнаружено скопление техники и живой силы условного противника. Для их уничтожения выдвинулись мотострелковые подразделения на БМП-3. Условный противник атаковал колонну военной техники с воздуха при помощи ударных беспилотных летательных аппаратов. Экипажи боевых машин пехоты обнаружили низколетящие воздушные цели и уничтожили их из штатного вооружения.

Мини-беспилотная авиация квадрокоптерного типа активно применяется в двусторонних тактических учениях на ближних расстояниях в интересах разведывательных подразделений, а также для выполнения объективной оценки поражения целей и корректирования огня мотострелковых, артиллерийских и танковых подразделений. К учению привлекались около 500 военнослужащих ЮВО, было задействовано более 70 единиц военной техники.