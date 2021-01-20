ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Армия 13+

В ходе военных учений в ЮВО ротные тактические группы отработали боевые задачи

, 13:58 [ «Аргументы Недели» ]

В ходе военных учений в ЮВО ротные тактические группы отработали боевые задачи
Фото: соцсети

Ротные тактические группы мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Дагестане в ходе учения уничтожили низколетящие воздушные цели условного противника из вооружения боевых машин пехоты БМП-3. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

По замыслу маневров, расчетами комплексов с применением мини-беспилотной авиации квадрокоптерного типа было обнаружено скопление техники и живой силы условного противника. Для их уничтожения выдвинулись мотострелковые подразделения на БМП-3. Условный противник атаковал колонну военной техники с воздуха при помощи ударных беспилотных летательных аппаратов. Экипажи боевых машин пехоты обнаружили низколетящие воздушные цели и уничтожили их из штатного вооружения.

Мини-беспилотная авиация квадрокоптерного типа активно применяется в двусторонних тактических учениях на ближних расстояниях в интересах разведывательных подразделений, а также для выполнения объективной оценки поражения целей и корректирования огня мотострелковых, артиллерийских и танковых подразделений. К учению привлекались около 500 военнослужащих ЮВО, было задействовано более 70 единиц военной техники.

ША

Политика

МИД Китая ввел санкции против 28 граждан США, включая представителей администрации Трампа

МИД Китая ввел санкции против 28 граждан США, включая представителей администрации Трампа

МИД Китая вводит санкции против 28 человек, включая Майка Помпео и других представителей администрации Трампа, за вмешательство во внутренние дела КНР и подрыв китайских интересов.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью