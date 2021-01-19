Лавров: Россия не может изгнать американцев из Сирии и вынуждена с ними договариваться

Аргументы Недели → Армия 13+

19 января 2021, 17:01 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил, что Россия не намерена атаковать войска США в Сирии, подчеркнув, что Москва призывает американскую сторону не применять силу против правительственных сил этой страны. Об этом сообщает арабская пресса.

«У нас есть контакты с Соединенными Штатами по военным каналам не потому, что мы признаем легитимность их присутствия там (в Сирии – ред.), а просто потому, что они должны действовать в определенных рамках», - заявил Лавров.

«Мы не можем их (американцев – ред.) оттуда выгнать и, конечно, не будем вступать с ними в вооруженные столкновения. Мы ведем с ними диалог о так называемой неконфликтности ... Среди прочего, мы настоятельно требуем, чтобы сила не применялась против объектов сирийского государства», - добавил он.

Напоминаем, что Сирийское правительство утверждает, что присутствие США внутри страны является незаконным, и требует их немедленного вывода со всех оккупированных территорий, а так же отмены экономических санкций.